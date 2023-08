PSG fortsætter offensiv oprustning

Den franske storklub Paris Saint-Germain fortsætter oprustningen frem mod sæsonstarten.

Lørdag meddeler hovedstadsklubben på sin hjemmeside, at den har købt den hurtige og driblestærke kantspiller Ousmane Dembélé af FC Barcelona.

Den 26-årige franskmand har fået en kontrakt, der strækker sig år frem i tiden.

PSG har allerede en potent offensiv. Klubben råder over Neymar og Kylian Mbappé, og tidligere i denne uge blev det portugisiske stortalent Goncalo Ramos hentet til angriberposten.

L'Equipe beretter om en overgangssum i nærheden af 50 millioner euro, hvilket er cirka 375 millioner kroner.

Klubpræsident Nasser Al-Khelaifi betoner vigtigheden af at have en stærk og bred trup i bestræbelserne på at indfri målet om at vinde Champions League.

- Vi er meget glad for, at Ousmane Dembélé er skiftet til PSG, og han bliver en vigtig spiller for vores klub, som er på vej ind i en ny æra, lyder det fra klubpræsidenten.

Den 26-årige kantspiller har spillet for Barcelona i de seneste seks år, men store dele af hans ophold i den spanske klub har været ødelagt af skader. Han har også en fortid i Rennes og Borussia Dortmund.

De mange skader har blandt andet ført til, at han blot har spillet 37 landskampe for Frankrig. Han fik spilletid i fire kampe, da Frankrig i 2018 vandt verdensmesterskabet.

PSG tager hul på den nye sæson i Ligue 1 lørdag aften, når Lorient gæster den franske hovedstad.