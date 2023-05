PSG gør klar: Messi fjernet fra deres butikker

Lionel Messi er på det seneste kommet i centrum grundet sit kontraktudløb med sin franske klub Paris Saint Germain. Det ser i den forbindelse også ud til, at PSG er ved at gøre sig klar til at undvære ham.

Det spanske fodboldprogram El Chiringuito har nemlig været på besøg i Paris, hvor de har kigget ind i en PSG-butik.

Her viser det sig, at alt med Messi er blevet taget ned. På væggene er der billeder med stjerner som Kylian Mbappe og Sergio Ramos, men det er ikke til at få øje på den argentinske verdensmester. Ikke engang de pre-trykte trøjer er med Messi.

De viser endvidere, at det ikke er længe siden, at hans ansigt var plastret stort op.

Det har da også vakt opsigt på det seneste, at han rejste til Saudi Arabien, hvor han er turisme-ambassadør. Sidenhen er rygterne om et skifte til saudi-arabisk fodbold taget voldsomt til, og det ligner efterhånden meget, at han er på vej dertil.

Dermed giver det god mening, at de nu er ved at vænne fansene til ikke at købe mere med Messi.

Argentineren blev i forbindelse med sin tur til Mellemøsten suspenderet af sin klub, da det var på en dag, hvor han ikke havde fri fra sine opgaver i PSG. Det er dog gået i orden igen, og han igen er klar til at spille, når de lørdag møder Ajaccio i den franske liga.