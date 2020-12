PSG holder vejret

Paris Saint-Germain-angriberen Neymar skal mandag undersøges for det, der kan være en alvorlig skade.

Søndag forlod brasilianeren banen på en båre, da PSG på hjemmebane tabte med 0-1 til Lyon i den franske liga.

Selv om PSG-træner Thomas Tuchel er bekymret for sin angrebsstjerne, så mener han, at det endnu er for tidligt at ærgre sig.

- Jeg ved af erfaring, at det er bedst af afvente undersøgelsen, siger den tyske træner.

Neymar tog sig til anklen og var i store smerter, da han i overtiden blev nedlagt af Lyons Thiago Mendes, der fik rødt kort for forseelsen.

Den britiske avis The Mirror skriver, at brasilianeren kan have fået et brud i foden.

PSG er blot nummer tre i den franske liga efter 14 spillerunder - et point efter Lille og Lyon.

Holdet er samtidig med i bowlen, når der mandag klokken 12 er lodtrækning til forårets ottendedelsfinaler i Champions League.

Neymar i store smerter - båret fra banen

Fremragende - da Eriksen gik ud

Leanders VAR-dom: Brug smart NFL-trick!

Superligaen Indefra: Træner flår klub for en mio.