PSG-spiller anholdt efter overfald på konkurrent

Politiet i Paris-forstaden Versailles har anholdt Paris Saint-Germain-spilleren Aminata Diallo.

Hun er angiveligt mistænkt for at være involveret i planlægningen af et overfald på sin holdkammerat Kheira Hamraoui, skriver blandt andre The New York Times.

De to fodboldspillere udfolder sig på samme position på banen.

Aminata Diallo har ikke selv begået overfaldet, men var til stede, da det skete i torsdags, lyder meldingerne fra blandt andre den franske sportsavis L'Equipe.

Efter en middag arrangeret af PSG sad de to spillere sammen i en bil, da maskerede gerningsmænd overfaldt Hamraoui og slog hende på benene med jernstænger.

Diallo blev holdt fast af en af gerningsmændene, men slap fra hændelsen uden skader, skriver L'Equipe.

Tirsdag aften i denne uge spillede Aminata Diallo på den midtbaneplads, som Kheira Hamraoui normalt indtager, da PSG mødte Real Madrid i Champions League.

Kheira Hamraoui blev slået med jernstænger under overfaldet. Foto: Francois Lo Presti/AFP/Ritzau Scanpix

Hamraoui sad ude på grund af de skader, hun pådrog sig under overfaldet.

PSG skriver på sin hjemmeside, at man tager anholdelsen af Diallo til efterretning. Man samarbejder desuden med politiet for at få alle detaljer frem i lyset.

- PSG fordømmer på det kraftigste den vold, der er blevet begået, skriver klubben på sin hjemmeside, hvor Kheira Hamraoui ikke nævnes ved navn.

Historien frembringer mindelser om en sag fra 1994, hvor kunstskøjteløberen Nancy Kerrigan blev overfaldet med en politistav op til de amerikanske mesterskaber. Overfaldet var orkestreret af konkurrenten Tonya Hardings daværende mand.