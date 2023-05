PSG-stjerne alvorligt skadet efter rideulykke

Den spanske PSG-målmand Sergio Rico er havnet i en alvorlig situation.

Søndag formiddag er han nemlig blevet sendt på hospitalet efter en rideulykke.

Det skriver den spanske avis Marca.

Den tidligere Sevilla FC-spiller var søndag morgen ude at ride på sin hest, hvorfra han så faldt.

Det har efterladt ham med en voldsom hovedskade. Det vides endnu ikke, hvad der præcist gik forud for skaden.

PSG har bekræftet over for nyhedsbureauet AFP, at ulykken har medført, at målmanden er havnet i en kritisk tilstand.

Ukendt tilstand

Efter hændelsen blev han hentet af en helikopter, hvorefter han blev hasteindlagt på hospital nær Sevilla.

Det vides på nuværende tidspunkt ikke mere om hans tilstand.

Skaden skete, kun en dag efter at han med sit hold spillede uafgjort mod Strasbourg.

Uafgjort var dog nok for hovedstadsklubben, der dermed kunne tage mesterskabet med hjem til Paris.

Efter kampen tog den 29-årige målmand til den lille by El Rocío i det sydlige Spanien, og det var så i det område, hvor han kom til skade.

Paris Saint-Germain har endnu ikke kommenteret hændelsen.

Ekstra Bladet følger sagen ...