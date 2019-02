PSG-stjerne fyrer sin mor efter misset drømmeskifte

'Mor er den bedste i verden', synger Erik Paaske i sin sang fra 1987, og det er der utvivlsomt mange, der er helt enig med ham i. Det kan Paris Saint Germain-stjernen Adrien Rabiot også meget vel være, men han har også måttet sande, at mor i hvert fald ikke er den bedste agent i verden.

Indtil for nyligt har den 23-årige franskmand været repræsenteret af sin mor Veronique Rabiot, og i januars transfervindue havde hun én altoverskyggende opgave på vegne af sønnike - at lande en aftale med FC Barcelona. Det lykkedes ikke, selv om der var stor interesse fra Barca, og det har han nu taget konsekvensen af.

Han har således fyret sin mor som agent.

Den spanske avis AS skriver, at Rabiot har hyret en ny agent, der skal være med til at sikre ham en god klub og en god aftale i sommerens transfervindue. Historien melder ikke, hvem der nu repræsenterer PSG-spilleren, men vedkommende kommer helt sikkert på hårdt arbejde, da Rabiot har kontraktudløb efter denne sæson og med sikkerhed forlader den franske klub.

Som transferfri spiller kan Adrien Rabiot uden tvivl se frem til en monsterløn og en stor sign-on-fee, når han skriver under med ny klub, men det bliver næppe FC Barcelona, der har hentet Frenkie de Jong i AFC Ajax.

Bayern München nævnes som en bejler til Adrien Rabiot, der altså nu har valgt ikke at sende sin mor til forhandlingsbordet.

