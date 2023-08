PSG-stjerner udeladt: Neymar og Mbappé ikke med

PSG spiller deres første kamp i Ligue 1 lørdag aften mod Lorient.

Men det bliver uden superstjernerne Neymar og Kylian Mbappé. Det oplyser klubben på deres hjemmeside.

Forklaringen på Kylian Mbappé kunne meget vel være, at franskmanden er blevet persona non grata i PSG efter han ikke valgte at forlænge sin kontrakt med franskmændene.

PSG har angiveligt forsøgt at sælge den 24-årige superstjerne til saudiske Al Hilal, hvor han dog takkede nej til skiftet og en årsløn på over fem milliarder kroner.

Transferjournalisten Fabrizio Romano fortæller, at stjernen er til salg og PSG er overbevist om, at Mbappé har en aftale med Real Madrid.

PSG's to superstjerner er udeladt af aftenens kamp mod Lorient. Foto: Thibault Camus/Ritzau Scanpix

I Neymars tilfælde har han dog ifølge RMC Sport døjet med sygdom, ligesom det også er tilfældet med den italienske midtbanespiller Marco Verratti.

Brasilianeren er dog også kædet sammen med et skifte tilbage til hans tidligere klub FC Barcelona.

Om det er sygdom eller fordi der er et skifte på vej, kan man kun spekulere i.

I stedet er der lagt op til, at Paris-klubbens nye indhentede skarpretter, Goncalo Ramos, kan få debut.

PSG og deres nu mindre stjernespækkede mandskab tørner sammen med Lorient lørdag aften klokken 21 dansk tid.