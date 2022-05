PSG's suspenderer cheftræner for upassende opførsel

Den franske storklub Paris Saint-Germain har suspenderet cheftræneren for klubbens bedste kvindehold, Didier Olle-Nicolle.

Det sker, mens klubben undersøger beskyldninger om, at han skulle have opført sig 'upassende'. Det oplyser PSG tirsdag i en pressemeddelelse.

Beslutningen om at suspendere cheftræneren sker i 'overensstemmelse' med begge parter, tilføjer klubben.

PSG oplyser videre, at man ikke vil 'foregribe resultaterne af den interne undersøgelse, der skal laves'. Det samme gælder for de beslutninger, klubben kan blive tvunget til at tage som konsekvens af den.

Det oplyses ikke, hvilke konkrete beskyldninger der er blevet fremsat mod Didier Olle-Nicolle. Men de er tilsyneladende af ganske alvorlig karakter.

Olle Nicolle under CL-semifinalen mod Lyon. Foto: Franck Fife/AFP/Ritzau Scanpix

- Oplysningerne og kommentarerne i sagen vil, hvis de bliver bekræftet, være uforenelige med de sportslige og menneskelige værdier, som Paris Saint-Germain repræsenterer, skriver klubben i pressemeddelelsen.

Politiet involveret

Den 60-årige cheftræner ankom til klubben i denne sæson. Han har fået en kontrakt frem til juni 2023.

Politiet i Versailles er også blevet involveret i sagen. Det sker på baggrund af et interview med en unavngiven spiller, der dog ikke har indgivet en officiel klage.

Det oplyser en unavngiven kilde med kendskab til efterforskningen.

Ifølge mediet RMC Sport skal den konkrete hændelse, som PSG nu efterforsker, have fundet sted på klubbens træningslejr i USA op til denne sæson.

Her anklages Didier Olle-Nicolle for at have udvist 'upassende adfærd' over for en spiller i truppen.

Dengang blev sagen lukket ned internt i klubben. Men nye oplysninger på sociale medier de seneste dage har fået klubben til at undersøge sagen på ny.

