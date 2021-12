Ramos så rødt

Den spanske forsvarsspiller Sergio Ramos har ikke fået megen spilletid for Paris Saint-Germain (PSG) siden sit skifte fra Real Madrid.

Han blev dog onsdag sendt på banen fra starten af anden halvleg i udekampen mod Lorient, der ligger i den tunge ende af den bedste franske liga.

Det var hans kun tredje kamp for PSG, men fire minutter før tid blev Ramos udvist efter at fået sit andet gule kort i kampen, som endte 1-1.

Lorient tog overraskende føringen mod det suveræne tophold på en scoring af Thomas Monconduit i det 40. minut.

Hjemmeholdet holdt stand indtil det 91. minut, hvor Mauro Icardi udlignede for PSG til slutresultatet på et hovedstød.

PSG stillede op uden topscorer Kylian Mbappe, spilfordeleren Marco Verratti samt angriberen Neymar.

Andre af klubbens store stjerner som Lionel Messi og Angel de Maria var derimod på banen hele kampen, hvor hovedstadsklubben ikke viste overbevisende spil.

Trods det uafgjorte resultat har PSG halvvejs inde i sæsonen et forspring på 13 point til de nærmeste forfølgere, Nice og Marseille.

- Målt på resultater er vi stadig med i alle turneringer, så på den måde klarer vi os fint. Når det gælder præstationerne forsøger vi stadig at få det bedste ud af holdet, siger cheftræner Mauricio Pochettino.

- Vi er overbevist om, at det nok skal lykkes, men er klar over, at vi skal forbedre os meget, tilføjer argentineren.