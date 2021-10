Ramt af nye problemer

Det har indtil videre kun været i glimt, at Lionel Messi for alvor har vist sin klasse i PSG-trøjen siden skiftet i sommer.

Tre mål i syv kampe står han indtil videre noteret for, og alle tre scoringer er faldt i Champions League. Det betyder, at han endnu ikke er kommet på tavlen i Ligue 1, og nu er der en risiko for, at han heller ikke får slettet nullet i den kommende weekend.

Argentineren er nemlig blevet skadet og er dermed tvivlsom til fredagens hjemmekamp mod Lille.

Det bekræfter manager Mauricio Pochettino på et pressemøde forud for opgøret.

- Leo har trænet rigtig godt siden kampen mod Marseille. Han følte et lille muskelproblem i dag og har trænet alene af ren og skær forsigtighed, men vi håber, at han bliver klar til fredag. Kommer vi til at spille ham på toppen i stedet for Mbappé? Enhver spiller har indflydelse på, hvordan vi spiller som hold og på vores offensive stil.

- Kylian er meget vigtig for holdet. Leo kan spille en lille smule længere fremme, men vi har også andre muligheder og andre spillere, som kan spille i den rolle. Leo kan spille alle positioner, siger Pochettino.

Årsagen til, at han nævner Kylian Mbappe, er, at franskmanden er ude af opgøret mod Lille.

Barça-præsident må sluge kamelen