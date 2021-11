Ramte stjerne med flaske - 22 kroner i bøde

Den Lyon-tilhænger der søndag kastede en vandflaske i hovedet på Marseilles Dimitri Payet slap billigt.

I hvert fald økonomisk.

Tirsdag var den 32-årige Lyon-fan Wilfried S. i retten i Lyon, og en del af hans straf er, at han skal betale en symbolsk bøde på tre euro, hvilket svaret til 22 kroner.

Han skal betale en euro til Payet, en til Olympique Marseille og en til den professionelle franske fodboldliga, LFP.

Dommeren undlod ikke at gøre ham opmærksom på, at han ville ryge i fængsel, hvis ikke han betalte de tre euro…

Til gengæld skal han ikke tænke på at bruge penge på fodboldbilletter de kommende fem år.

Lyon-tilhængeren har fået stadionkarantæne i Frankrig den kommende håndfuld år, ligesom seks måneders betinget fængsel var en del af dommen.

Dermed slap Wilfried S. billigt, og hans forsvarer var da også tilfreds med, at det ikke endte med en tur bag tremmer.

Payet blev ramt, da han skulle til at tage et hjørnespark. Foto: Philippe Desmazes/Ritzau Scanpix

Den 32-årige Lyon-fan ramte Payet med en vandflaske efter kun fire minutters spil af opgøret mellem Lyon og Marseille søndag aften.

Kampen blev afbrudt, og Lyon-tilhængeren arresteret.

Han har flere gange undervejs ændret forklaring med meget begrænset held.

Han endte med i retten af undskylde over for Payet og Marseille, og han hævdede, at det aldrig var hans intention af ramme den 34-årige tidligere franske landsholdsspiller.

Det skriver det franske medie RMC Sport.

Wilfried S. forklarede i retten, at han er kommet på stadion i Lyon i 20 år.

- Jeg ved ikke, hvad der skete i mit hoved, forsvarede han sig og sagde, at han bare ville ryste Payet en smule ved at kaste en flaske i retning af ham.

Desværre for Wilfried S. kunne videobillederne afsløre, at han trak hætten godt op om ørnene inden sit kast, og at han efterfølgende blev lykønsket af en kammerat for sin fuldtræffer.

Det er fortsat uvist, hvor hårdt Lyon bliver straffet efter den skandaløse tilskueropførsel.

Det afgør det franske fodboldforbunds disciplinærkomite på et møde 8. december.

Foreløbig skal den franske storklub spille for tomme tribuner, mens episoden granskes.