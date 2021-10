Raser mod Real Madrid: - Mangel på respekt

Sagaen om Kylian Mbappes fremtid fortsætter, og det får nu Paris Saint-Germains sportschef, Leonardo, til at lange kraftigt ud efter Real Madrid.

I løbet af den seneste uge har flere fra Real Madrid således udtalt sig om den franske superstjerne, og senest var det klubpræsident Florentino Perez. Han udtalte tirsdag, at de vil have nyheder om Mbappe i januar, når spilleren kun har et halvt år tilbage af sin kontrakt med PSG og kan forhandle med andre klubber.

Hurtigt forsøgte klubpræsidenten at nedtone kommentarerne ved at sige, at han havde stor respekt for PSG, men det har tilsyneladende ikke hjulpet.

Leonardo er ikke meget for at lade Kylian Mbappé gå. Foto: BENOIT TESSIER/Ritzau Scanpix

Over for L’Equipe kritiserer Leonardo, der er sportschef i PSG, således Real Madrid og Florentino Perez for deres udtalelser i medierne i den seneste tid.

- Disse nye udsagn er kun en fortsættelse af den manglende respekt over for PSG og Kylian. I samme uge har en Real Madrid-spiller (Karim Benzema, red.), Real Madrid-træneren (Carlo Ancelotti, red.) og nu Real Madrid-præsidenten talt om Kylian, som om han allerede var en af ​​dem. Florentino Pérez havde allerede talt med Madrid-fans om Kylian i løbet af ugen. Jeg gentager: Det er mangel på respekt, som vi ikke kan tolerere, siger Leonardo til L’Equipe og fortsætter:

- Det har stået på i to år nu. Jeg minder dem bare om, at transfervinduet er slut, og at en sæson er i gang. Der er kampe, og Real Madrid kan ikke blive ved med at handle sådan. Stop det! Kylian er Paris Saint-Germain-spiller, og klubben ønsker, at det skal fortsætte.

Kylian Mbappe, 22 år, har som bekendt kontraktudløb efter den indeværende sæson og kan dermed kvit og frit skifte.

Allerede i sommer ville den unge franske stjerne gerne skifte til Real Madrid, har han afsløret.