Raser over Neymars fødselsdag: 'De skider på os'

Den meget gamle storklub Sochaux har kaldt det respektløst, at Paris Saint Germain i aften kl. 21.05 spiller fransk pokalkamp uden sin dyreste spiller, Neymar.

Han skal hvile ud efter at have holdt en gigantisk fødselsdagsfest søndag aften.

Måske handler det også om at pleje nogle gevaldige tømmermænd.

Den brasilianske stjerne fyldte forleden 26 år og lod sig fejre af 150 gæster, og hvis han bare skulle skåle med en tredjedel af gæsterne, kan man godt forstå, at der er brug nogle ekstra dage til restitution.

Sådan har træner Unai Emery i hvert fald skønnet, fordi Sochaux er slet ikke, hvad holdet var før 2. Verdenskrig eller i 80'erne og 90'erne, hvor en KB-angriber, Henrik Agerbeck var forbi i to sæsoner på en meget lang franske visit på 14 år.

Da blev Sochaux støttet økonomisk af byens store arbejdsplads, Peugeot.

Neymar har fået at holde fri i aften efter at have holdt en gigantisk 26 års fødselsdagsfest (Foto: All Over Press)

Nu er de tidligere mestre et midterhold i Ligue 2, så PSG, som topper Ligue 1 med forspring på 11 point, burde ikke få problemer i 1/8 finalen påStade Auguste Bonal trods fraværet af Neymar.

Beslutningen om at give de dyre ben fri har fået Sochauxs anfører, Florian Tardieu til i sportsavisen L'Equipe at kalde beslutningen respektløs.

- Undskyld sproget, men de skider på os. Jeg kan ikke lide det. De har haft en fest, men spillerne burde da være i form til at kunne spille en 1/8 finale. De respekterer os ikke, men det er deres fejl, mener en forsmået anfører, der formentligt havde håbet på at kunne mindst en selfie sammen med Neymar til at vise frem for kommende børnebørn.

Mens de andre festaber fra Paris Saint Germain, og det skulle efter sigende være omkring halvdelen af holdet, altså må i aktion igen 48 timer efter at have fejret Neymar, kan fødselsdagsbarnet samle kræfter til næste uge brag af en kamp i Champions League.

Og slå mave.

I hvert fald var det noget af en fødselsdagskage, som skulle ned.

Så kan den brasilianske stjerne lade op til mødet næste onsdag med, hvad der kan gå hen at blive blive hans næste klub, Real Madrid, hvis rygterne ellers taler sandt.

Den første kamp i det spansk-franske brag spilles i Madrid.

Real joker om Neymar: Vi skal have styr på hans søster

Kæmpe krise i Real: 'Zidane kan smutte selv'

Neymars vilde år: Fra sorg i Brasilien til succes i Berlin