Rekordernes kamp: Ikoner strålede om kap

Det var en kamp med flere milepæle, da Paris Saint-Germain vandt 3-0 ude over Marseille i den bedste franske fodboldrække.

Lionel Messi scorede et mål og lagde op til Kylian Mbappes to scoringer. Mbappe leverede ud over de to mål også assisten til Messis mål.

Med sit enlige mål til 2-0 efter en halv time nåede Messi op på 700 mål i klubkarrieren. 28 af dem er sat ind for PSG, de resterende 672 er lavet i FC Barcelona.

Mbappe scorede en gang på hver side af Messis mål og nåede dermed op på 200 i PSG-trøjen.

Det er en tangering af angriberen Edinson Cavanis rekord som den mest scorende i pariserklubben.

Ud over milepælene sørgede scoringerne fra de to verdensstjerner også for en vigtig sejr til PSG i toppen af Ligue 1.

Med en sejr over PSG kunne Marseille for alvor have skabt spænding om mesterskabet med en afstand på blot to point.

I stedet konsoliderede PSG med sejren førstepladsen i ligaen med 60 point og et solidt forspring ned til Marseille på otte point.

Monaco, der tidligere søndag tabte 0-3 hjemme til Nice og Kasper Schmeichel, er placeret på tredjepladsen med 50 point.