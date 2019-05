Rigmænd klar med vild beslutning

Siden Qatar Sports Investments (QIA) gik ind i Paris Saint Germain tilbage i 2012 har den franske klub vokset sig til at være blandt de største klubber i europæisk fodbold.

Men nu overvejer selskabet angiveligt at trække sig ud.

Det skriver den franske avis Le Parisien.

QIA er en del af det statsejede Qatar Investment Authority, og de har kunne se PSG komme til kvartfinalen i Champions League som deres bedste resultat i årene under Qatar-ejerskabet.

Det er selvsagt ikke nok, og den franske avis peger nu på, at tålmodigheden med klubben er ved at blive tynd for QIA-bestyrelsen, hvor man anser den manglende succes på den europæiske scene som en fiasko, ligesom det heller ikke hjælper, at man lige tabte den franske pokalfinale.

Sådan noget gavner ikke Qatar-selskabets image, og det kan altså ende med, at de begynder at træde ud af PSG, mens man i første omgang lader til at begrænse tilførslen af pengene til den franske hovedstadsklub.

Endelig skulle den store glæde, som overtagelsen af klubben medførte tilbage i 2012 være overtaget af skepsis, ligesom at Qatar har været udsat for stor kritik i det franske, selvom man har omdannet PSG til at være en storklub efter investering af milliarder i stjerner som Neymar, Kylian Mbappé, Edinson Cavani og Zlatan Ibrahimovic.

