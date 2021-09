Risikerer fængsel: Onanerede under skandalekamp

En Lille-fan risikerer en fængselsstraf for at onanere foran modstanderholdets fans under kampen mellem Lens og Lille, der blev afbrudt på grund af uroligheder

Skandaløse scener udspillede sig i Lens, da Lille i weekenden var på besøg på Stade Bollaert-Delelis.

Tilskuere løb på banen og forsinkede anden halvlegs start med en halv time, hvilket efterfølgende har kostet Lens to kampe uden tilskuere på hjemmebanen.

Men under balladen tog en gæstende tilskuer den til ekstremerne, da han blottede sig og onanerede foran hjemmeholdets tilskuere, skriver regionalavisen La Voix du Nord, der samtidig beretter at optrinnet skete foran Trannin-tribunen, hvor der opholdt sig adskillige familier...

Ifølge avisen har politiet besluttet at retsforfølge manden, der risikerer op mod et års fængsel og en bøde på 15.000 euro svarende til godt og vel 110.000 kroner for gerningen.

Politiet skulle være i gang med at identificere ham, hvilket ikke bliver det store problem, da der på sociale medier florerer ganske udmærkede billeder af ham i fuld vigør.

Balladen mellem de to klubbers fans startede, da adskillige af Lens' fans løb ind på banen for at komme hen til de medrejsende Lille-fans. Fangrupperingerne kastede blandt andet med stole mod hinanden, indtil politiet fik adskilt dem.

Udover det bizarre optrin skulle politiet have rigeligt at se til i relation til skandalekampen. Ifølge franske medier forventes flere fans at blive sigtet for baneinvasion, kast med sæder og en enkelt nazihilsen.

Kampen sluttede 1-0 til Lens, der altså må spille for tomme tribuner de kommende to hjemmekampe.

Samtidig må Lilles fans ikke tage med til næste udekamp.

Det var tredje gang i denne sæson, at tilskueruroligheder skæmmede en kamp i Frankrigs bedste fodboldrække.

I starten af august blev et møde mellem Montpellier og Marseille afbrudt i cirka ti minutter, efter at fans havde kastet flasker på banen.

Senere i august blev en kamp mellem Nice og Marseille helt afbrudt, da Dimitri Payet fra Marseille blev ramt af en flaske i forbindelse med et hjørnespark. Han kastede flasken retur, og så eskalerede det hele.