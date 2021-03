Røvet under kamp: Familie holdt som gidsler

Angel Di Maria lod sig udskifte i søndagens kamp mod Nantes, fordi hans familie var udsat for et groft hjemmerøveri. Også PSG-holdkammeraten Marquinhos' hus blev røvet

Paris Saint-Germains argentinske stjerne Angel Di Maria måtte søndag aften lade sig udskifte efter en times spil i Ligue 1-kampen mod Nantes.

Årsagen var dog hverken en skade eller træthed, men derimod at der under kampen blev begået hjemmerøveri mod hans hus, hvor gerningsmændene i en periode holdt hans familie som gidsler.

Det skriver både franske RMC Sport og ESPN, der har fået bekræftet historien fra flere kilder. Ifølge RMC skulle der være tale om et voldeligt røveri.

Paris Saint-Germain har endnu ikke meldt noget officielt ud om episoderne.

Artiklen fortsætter under billedet..

Angel Di Maria i aktion, mens han endnu var uvidende om dramaet i hjemmet. Foto: Franck Fife/Ritzau Scanpix

Udskiftningen af Angel Di Maria afslørede da også, at noget var galt.

Sportsdirektør Leonardo kunne ses videregive en besked til cheftræner Mauricio Pochettino på sidelinien, hvorefter Pochettino pillede sin landsmand af banen.

Noget tyder på, at gerningsmændene bevidst har udnyttet, at PSG's spillere var på arbejde, for Marquinhos hus blev også gerningssted i løbet af kampen.

Her var det brasilianerens forældre, der blev holdt som gidsler.

Artiklen fortsætter under billedet..

Marquinhos blev også udsat for røveri. Foto: Benoit Tessier/Ritzau Scanpix

Ifølge ESPN har politiet indledt en efterforskning af sagerne.

For at det ikke skal være løgn, var Angel Di Maria udsat for en lignende forbrydelse i 2015, da han spillede i Manchester United.

Paris Saint-Germain tabte hjemmekampen 1-2 og er tre point efter Lille på førstepladsen.

Perfekt afsked ødelagt: - Hjerteskærende