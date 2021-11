Rygter om utroskab - Vil tale med politiet

Hvad man først troede var et spørgsmål om jalousi er gået hen og blevet en sag om utroskab.

Overfaldet 4. november i en forstad til Paris på fodboldspilleren Kheira Hamraoui af to maskerede mænd optager stadig Frankrig, fordi politiet stadig ikke er kommet hverken gerningsmænd eller motiv nærmere.

Der er afhøringer og teorier i massevis, men nogen egentlig afslutning på sagen har man slet ikke fået endnu.

Man ved bare, at PSG-spilleren Hamraoui er ude med de skader, hun pådrog sig, da de to mænd pludselig overfaldt hende med jernstænger og slog hende på arme og ben.

Og mistanken mod holdkammeraten Aminata Diallo synes forsvundet, lige så hurtigt som den opstod. Hendes tilstedeværelse i bilen, der blev stoppet af gerningsmændene, og det faktum, at hun slap uskadt fra stedet, var opsigtsvækkende.

Men efter en længere afhøring fik hun lov at gå igen - og hun har tilmed indvilliget i at hjælpe politiet.

Simkortet registreret i Erics navn

Det har i første omgang kastet nye ting af sig. Som ægteparret Abidal.

Eric og Hayet. Han er tidligere topspiller i blandt andet FC Barcelona og sportsdirektør sammen sted. Hun er hustru og angiveligt voldsomt vred.

For samtidig med at Diallo har nævnt Hayet, har Kheira Hamraoui fortalt, at simkortet i hendes telefon er registreret i Eric Abidals navn...

Eric Abidal var med på det FC Barcelona-hold, der gæstede Danmark og FCK i Champions League i 2010. Måske det bedste Barca-hold nogensinde...Foto: Lars Krabbe/Ritzau Scanpix

Hamraoui har forklaret til politiet, at simkortet stod i hendes ekskæreste navn. Det har Maryvonne Caillibotte, der er offentlig anklager, bekræftet overfor Le Monde.

Bad om en afhøring

Til orientering: Hamraoui og Abidal arbejdede begge i FC Barcelona i 2018-2021. Hun som spiller - han som sportsdirektør.

Det er ikke sagt direkte af hovedpersonerne, men franske medier antyder meget kraftigt, at fru Hayet har opdaget dette sidespring. Men at hun skulle være kvinden bag overfaldet...det er alligevel for meget. Derfor har hun indvilliget i at tale med politiet for at give sin version af sagen - og for at få lukket sagen for sit vedkommende.

- Mandag morgen bad hun anklagemyndigheden hos politiet via sin advokat om at blive afhørt for at komme disse rygter til livs, skrev hendes advokat Nicolas Cellupica i en pressemeddelelse, der tirsdag aften endte hos nyhedsbureauet AFP.

- Hayet Abidal har intet med disse fakta at gøre, tilføjede han.

Ifølge anklagemyndigheden er teorien om hævn over en affære et af de mulige motiver, politiet arbejder ud fra. Det skriver AFP.

- Det er ikke bekræftet, men man udelukker ikke muligheden, lyder det fra anklagemyndigheden.