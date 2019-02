Rykker op i toppen: Lander aftale til 402 millioner

Paris Saint-Germain har i de senere år forvandlet sig fra en europæisk middelklub til en af Europas store klubber, og det har primært været baseret på bunker af penge fra Mellemøsten, hvor Qatar Sports Investments overtog klubben i 2011, og fra storsponsor Fly Emirates, der har været med siden 2006.

Nu siger PSG så farvel til en del af den arabiske identitet og skifter sidstnævnte investor ud. Det arabiske flyselskab er fra næste sæson således ikke længere PSGs trøjesponsor.

I stedet har klubben indgået en flereårig aftale med hotelkæden Accor, der fra 2019/2020-sæsonen får sit navn på trøjen.

Og aftalen bringer dem helt op i toppen over de klubber, der tjener mest på trøjesponsorater.

- PSGs aftale fordobler stort set det beløb på cirka 203 millioner kroner, som Emirates, der har været sponsor siden 2006, har givet siden seneste fornyelse, lyder det hos ESPN.

Dermed rykker klubben op blandt de helt store målt på indkasserede millioner via trøjesponsorater. Det er nu kun Real Madrid, Manchester United og Barcelona, der tjener mere.

TRØJESPONSORATER I MILLIONER KRONER

565 - Real Madrid (Emirates)

486 - Manchester United (Chevrolet)

440 - Barcelona (Rakuten)

402 - Paris SG (Accor 19/20)

388 - Chelsea (Yokohama)

322 - Tottenham (AIA)

322 - Liverpool (Standard Chartered)

282 - Bayern München (Deutsche Telekom)

276 - Arsenal (Emirates)

203 - Paris SG (Emirates 18/19)

164 - Manchester City (Etihad Airways)

Kilde: Brandfinance.com

ALL, le nouveau programme de fidélité lifestyle de @Accor, devient partenaire majeur et sponsor maillot du @PSG_inside à partir de la saison 2019-2020



https://t.co/5050CvIApK pic.twitter.com/1X9Gs4sM0e — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) 21. februar 2019

PSG-ejer Nasser Al-Khelaifi holdt fredag et pressemøde på hjemmebanen Parc des Princes sammen med chefen hos Accor, Sebastien Bazin, der pudsigt nok tidligere har været præsident i netop PSG.

Også den tidligere franske præsident Nicolas Sarkozy - og PSG-fan - arbejder i hotelkædens ledelse.

For PSG er de nye millioner lidt af et boost, da man på det seneste har været genstand for UEFAs undersøgelse omkring Financial Fair Play, der indebærer, at klubberne ikke må bruge flere penge, end de tjener.

Med milliardkøb af både Neymar og Mbappé har den store franske avis L'Equipe stillet spørgsmålet, om PSG er rentabel, hvis ikke klubbens stenrige ejere skyder penge ind i klubben på en kreativ og muligvis ulovlig måde. En kritik, der i december fik klubben til at udelukke avisen fra et pressemøde.

Sportsligt går det forrygende for PSG, der efter 2-0 ude mod Manchester United er på vej i Champions Leagues kvartfinaler, og i ligaen fører man med 15 point ned til nummer to Lille. Tidligere i januar vandt PSG med gigantiske 9-0, hvor der var hattrick fra blandt andre Kylian Mbappé. Ved købet af ham ville PSG have en dødsklausul, som du kan læse om her.

