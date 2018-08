Så er den sikker: Cornelius skifter til Bordeaux

Den danske landsholdsangriber Andreas Cornelius skifter fra italienske Atalanta på en etårig lejeaftale til den franske fodboldklub Bordeaux.

Det bekræfter Bordeaux fredag aften på Twitter.

Les premiers mots du Andreas Cornelius ! pic.twitter.com/ly25RfQI8s — FC Girondins de Bordeaux (@girondins) August 31, 2018

- Hej, alle sammen. Mit navn er Andreas Cornelius, og jeg er meget glad for at kunne skrive med Bordeaux, siger den danske angriber i den korte video.

Cornelius nåede aldrig at få sit gennembrud i Atalanta i sidste sæson og har også kæmpet for at få spilletid i begyndelsen af denne sæson.

Torsdag aften brændte Cornelius et straffespark, da Atalanta røg ud af Europa League efter et nederlag til FC København.

Cornelius har tidligere i to omgange spillet for FCK med stor succes.

Angriberen kan i Bordeaux få chancen for at møde FCK igen, da de to hold er havnet i samme Europa League-gruppe i efteråret.

