Saver superstjerne midt over

Wayne Rooney er langt fra begejstret for Kylian Mbappe, efter franskmanden blev forgyldt med en giga-kontrakt hos PSG tidligere på året. Den tidligere United-stjerne har aldrig set et større ego

Der kan ikke sættes spørgsmålstegn ved Kylian Mbappes talent, men der kan sættes spørgsmålstegn ved hans attitude.

En episode i sidste weekend, hvor PSG spillede mod Montpellier har vakt stor opsigt på sociale medier, og nu har nu har den tidligere Manchester United-stjerne og nuværende DC United-træner Wayne Rooney taget bladet for munden og kommenteret på episoden.

- En 23-årig spiller, der skubber Messi. Jeg har aldrig set et større ego i mit liv. Nogle skal huske Mbappé på, at Messi allerede havde vundet fire Ballon d'Ors som 23-årig, har Rooney sagt ifølge Marca.

Det skal for en god ordens skyld lige siges, at Lionel Messi 'kun' havde vundet to Ballon d'Ors, da han var 23 år.

Kylian Mbappé brændte et straffespark i weekends opgør mod Montpellier. Foto: Emmanuel Dunand/Ritzau Scanpix

Den franske superstjerne Kylian Mbappé havnede i noget af et uvejr, efter en video er gået viralt, hvor det kan ses, at han siger til Neymar, at han skal have bolden for at sparke straffesparket, efter Mbappe kort forinden havde selv havde brændt et straffespark.

I den samme video ses det også, at Mbappe går ind i Messi, hvilket efterlader argentineren med et noget overrasket ansigtsudtryk.

Se episoden i videoen herunder:

Den 23-årige franskmand skrev tilbage i maj under på en gigant kontrakt, der sikrede ham en sign-on fee på svimlende 744.000.000 millioner kroner samt en løn på det halve.

I kontrakten fik Mbappé ligeledes en betydelig rolle, når der skal tages beslutninger i klubben.

