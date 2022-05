Scorer ny rolle i diktaturstat

Saudi Arabiens næststørste by Jeddah fik mandag fornemt besøg af ingen ringere end Lionel Messi.

Flankeret af et familiemedlem og holdkammeraten Leandro Paredes blev argentineren modtaget af Saudi Arabiens turistminister, Ahmed Al Khateeb.

Ifølge franske kilder skulle mødet omhandle Lionel Messis nye rolle som ambassadør for turisme i Saudi Arabien.

- Jeg er glad for at byde Lionel Messi velkommen, sagde turistministeren, Al Khateeb.

- Vi er begejstrede for at lade ham udforske Det Røde Havs hemmeligheder, stationen i Jeddah og vores ældgamle historie.

Messi, der ifølge L'Equipe tjener næsten seks millioner kroner om ugen i PSG, skal altså forsøge at lokke flere turister til den kontroversielle arabiske oliestat.

Med en årsløn på ca. 300 millioner kroner er Messi den næstbedst betalte spiller i den franske liga. Men de 300 millioner er tilsyneladende ikke nok for den lille argentiner, der nu velsagtens kan se frem til en god ekstra hyre fra den saudiske stat.

I forbindelse med turen til Den Arabiske Halvø postede Messi et idyllisk billede på Instagram, hvor han poserer foran en skæv horisontlinje under solens stråler ved netop Det Røde Hav.

'Udforsker Det Røde Hav i Saudi Arabien', skriver Messi i opslaget.

Messis franske klub PSG er ejet af Qatar Sports Investments, og Qatar har ofte været i diplomatisk infight med Saudi Arabien.

Forud for VM i netop Qatar til november lader det dog til, at forholdet mellem de to kontroversielle diktaturstater er stabilt.

Den nuværende fred de to stater imellem lader til at have banet vejen for Messis nye rolle som turistambassadør.