Sender rekordindkøb væk

Nice-spillerne Kasper Schmeichel og Kasper Dolberg bliver holdkammerater med kantspilleren Nicolas Pépé, der er lejet i Arsenal for resten af denne sæson.

Det bekræftede både Arsenal og Nice på fodboldklubbernes hjemmesider torsdag aften.

Arsenal købte Pépé i sommeren 2019 og meldte selv ud, at det var klubbens rekordindkøb. Dengang betalte London-klubben ifølge engelske medier næsten 600 millioner kroner for Pépé.

Siden har Pépé aldrig for alvor slået til i Arsenal trods 112 kampe for klubben. Det er blevet til 27 mål og 21 assister i de kampe.

27-årige Pépé har kontrakt med Arsenal frem til sommeren 2024. Nice oplyser, at klubben ikke har sikret sig en købsoption på spilleren.

I Arsenals første tre kampe i Premier League i denne sæson er Pépé slet ikke blevet brugt. Arsenal topper tabellen med ni point.

Inden skiftet til Arsenal spillede Pépé med succes i franske Lille, hvor den ivorianske landsholdsspiller scorede 37 mål i 79 kampe.

Pépé blev præsenteret torsdag aften i Nice, som spillede en kamp i Conference League.

Her endte Nice med at vinde 2-0 hjemme over israelske Maccabi Tel Aviv efter forlænget spilletid. Kasper Schmeichel spillede hele kampen for Nice, mens Kasper Dolberg fortsat er ude med en skade.

Resultatet betød, at Nice gik samlet videre til Conference Leagues gruppespil.

I den franske liga er Nice derimod kommet skidt fra start med to uafgjorte kampe og et nederlag. Det efterlader holdet i den tunge ende af tabellen som nummer 16.

Nice forsøger ellers med forstærkningerne at kæmpe med om topplaceringerne. Tidligere i transfervinduet er Schmeichel hentet i Leicester, mens midtbanespilleren Aaron Ramsey er kommet til fra Juventus.

