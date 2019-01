Sensation: Storhold slået af 4. divisionshold

Den franske storklub Marseille måtte søndag indkassere et af de mere triste nederlag, da klubben røg ud af den franske pokalturnering.

I Coupe de France, som er den fornemste af de to franske pokalturneringer, magtede Marseille ikke at ordne et hold fra den fjerdebedste række i tredje runde.

På ganske overraskende vis lykkedes det således Andrezieux fra 4. division at vinde 2-0 over Marseille uden at have hjemmebanefordel, selv om Andrezieux var hjemmehold.

Kampen blev spillet i Saint-Etienne, da Andrezieuxs hjemmebane var for lille til at tage imod en klub fra den bedste franske række.

Sejren blev sikret med en scoring af det undertippede mandskab i hver halvleg.

For Marseille, der ligger nummer seks i Ligue 1, var det syvende kamp i træk uden sejr, men Marseille var ikke det eneste hold fra den bedste række, der havde pokalproblemer i weekenden.

Lørdag måtte Montpellier, der ligger nummer fire i den bedste række, se sig sendt ud af pokalturneringen, da Entente SSG fra den tredjebedste række scorede målet i 1-0-sejren i tillægstiden.

Lørdag måtte også Angers, som er nummer 15 i den bedste række, sige farvel til turneringen, da amatørholdet Viry-Chatillon vandt 1-0, ligesom at Lyon Duchere fra den tredjebedste række sendte Ligue 1-holdet Nimes ud med en 3-0-sejr.

