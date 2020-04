Skal gennemgå medicinsk kontrol

Fodboldspillere i Frankrigs bedste række, Ligue 1, forventes at vende tilbage til deres klubber 11. maj.

Her vil de gennemgå 'fuld medicinsk kontrol' med henblik på at genåbne ligaen i juni, hvis den franske regering tillader det.

Det melder Det Franske Ligaforbund (LFP) fredag.

LFP-bestyrelsen har mødtes for at gennemgå hovedpunkterne i et udkast til et dokument om medicinske og sundhedsmæssige retningslinjer.

Disse punkter er forelagt ligaens repræsentant for klublægerne, hedder det i en erklæring.

Dokumentet 'forudser tilbagevenden af spillere til træningscentre den 11. maj for at gennemføre fuld medicinsk kontrol, såsom mundskrab, efterfulgt af daglig overvågning', lyder det.

LFP har også angivet, at den foretrækker genåbning af ligaen i midten af juni, men med forbehold for regeringens lempelser, der bliver præsenteret en af de kommende dage.

Frankrig er i øjeblikket under et landsdækkende lockdown indtil 11. maj.

Fodbold i Europa har været i stilstand siden midten af marts på grund af coronaviruspandemien.

Frankrig har registreret over 22.000 dødsfald forbundet med virusset ifølge de seneste tal.

Også i den bedste række i Tyskland, Bundesligaen, gør man klar til at tage forbehold i tilfælde af, at sæsonen genstarter.

Her anbefaler Tysklands beskæftigelsesministerium, at spillerne bærer ansigtsmasker, hvis eller når sæsonen starter igen.

Den Tyske Ligaforening (DFL) meldte torsdag ud, at Bundesligaen er klar til en genstart fra 9. maj uden tilskuere.

