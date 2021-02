Skal opereres omgående!

Kasper Dolbergs sæson har været plaget af det ene uheld efter det andet. Og helbredsproblemerne bliver ved for den danske angriber.

Den store franske avis L'Equipe samt lokalvisen Nice-Matin skriver således, at den danske landsholdsangriber nu står over for endnu en skadespause. Han lider nemlig af blindtarmsbetændelse og skal af den grund nu operereres.

Som følge deraf er Kasper Dolberg heller ikke med i søndagens kamp, hvor OGC Nice møder Angers SCO i den franske liga, selvom han i første omgang var udtaget.

Dog har OGC Nice ikke selv meddelt, at angriberen skal opereres.

L'Equipe meddeler ikke, hvor længe Dolberg nu skal sidde ude, men Nice-Matin melder om en pause på fire uger.

Kasper Dolberg skal have fjernet sin blindtarm. Foto: Lars Poulsen

Tidligere i sæsonen har den tidligere Ajax-dansker døjet med flere andre problemer. Han har været ude med coronavirus, med en ankelskade og med hofteproblemer.

Skadesproblemerne har også sat sit præg på spillet inden for kridtstregerne, og det er blot blevet til tre mål på 17 kampe for 23-årige Kasper Dolberg, som i sidste sæson scorede 11 gange for den franske klub.

