Skandale-scener: Tre anholdt

Det har fået konsekvenser for tre parisiske fans ikke at opføre sig ordentligt.

Tirsdag oplyser fransk politi, at de hændelser, der fandt sted på tilskuerpladserne fredag i pokalkampen mellem Paris FC og Lyon, har ført til anholdelser af tre supportere.

Til nyhedsbureauet AFP beskriver en kilde fra fransk politi, at det drejer sig om fans, der tilhører den mere hardcore del af Paris FC's fanmiljø. Supportere, man også kalder for 'ultras'.

- Der er blevet lavet undersøgelser, som har ført til identifikation og anholdelse af tre ultra-supportere, lyder det.

Opgøret blev spillet på Ligue 2-holdets hjemmebane, Stade Sébastien Charléty, og måtte standses i pausen, da de to holds fans endte i infight med hinanden.

Spillerne var ellers på vej ud til anden halvleg, men da tilhængere fra begge lejre begyndte at kaste med romerlys på den ene af tribunerne, måtte sikkerhedsfolk og politi strømme mod lægterne for at tage hånd om uromagerne.

Af den årsag vendte spillerne hurtigt om for at vende tilbage til omklædningsrummene.

Romerlysene fløj til højre og venstre på den ene tribune. Foto: BERTRAND GUAY / Ritzau Scanpix

Til sidst måtte det franske politi rykke ind for at tage hånd om balladen. Foto: BERTRAND GUAY / Ritzau Scanpix

Først efter 10 minutter havde politiet held med at få de mange tilskuere tilbage på deres pladser, mens stadionspeakeren hele tiden opfordrede til ro og orden under kaosset.

Til sidst kunne den samme speaker annoncere, at opgøret var blevet afblæst i overensstemmelse med myndighedernes regler.

Træner begræder optøjerne

På et pressemøde tirsdag har Lyons cheftræner, Peter Bosz, givet udtryk for, at han ærgrer sig over hændelserne, og det er fortsat uvist, om kampen vil blive spillet færdig på et senere tidspunkt.

- Vi er kede af det, der skete, og vi ved ikke, om vi kan få lov til at få den færdigspillet. Det er ikke godt for fransk fodbold og heller ikke Lyon, fortalte han ifølge den franske klubs Twitter-profil.

Siden begyndelsen af august har fodbolden i Frankrig været præget af flere lignende episoder, hvor tilskuere har lavet optøjer.

Det franske fodboldforbund har allerede beordret, at Lyon skal spille to hjemmekampe bag lukkede døre, ligesom de er blevet fratrukket et point i den bedste franske række.

Årsagen var klubbens hjemmekamp mod Marseille den 21. november, hvor Marseilles Dimitri Payet fik en flaske i hovedet, der var kastet fra tilskuerpladserne.

Pokalkampen mellem Lyon og Paris FC blev afbrudt ved stillingen 1-1.