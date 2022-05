Skandaløse scener: Fans angriber egne spillere

Søndag aften blev det en realitet, at Saint-Etienne fra næste sæson er at finde i den næstbedste franske fodboldrække for første gang siden 2004.

Det blev tilsyneladende for meget for klubbens fans, der kort efter afgørelsen på playoff-kampen invaderede banen for at angribe klubbens spillere med romerlys. Det skriver nyhedsbureauet AFP.

Saint-Etienne tabte kampen til Auxerre efter straffespark.

Spillerne fra begge hold søgte hurtigt tilflugt i spillertunnellen, og fransk politi måtte ty til tåregas for at holde de vrede fans på afstand.

De vrede fans invaderede banen i det øjeblik, kampen var slut. Foto: JEAN-PHILIPPE KSIAZEK/Ritzau Scanpix

Foto: JEAN-PHILIPPE KSIAZEK/Ritzau Scanpix

Det forhenværende franske storhold, der har vundet Ligue 1 ti gange, er tidligere i sæsonen blev sanktioneret flere gange på grund af strafbar opførsel fra fansene.

Derfor havde man forud for søndagens opgør begrænset adgangen for klubbens fans. Dette holdt dem dog ikke tilbage, efter at det sidste straffespark var blevet taget.

De to hold mødtes søndag for anden gang. Begge playoff-opgør endte indledningsvist 1-1, hvorfor det hele skulle afgøres på straffespark.

Videoer viser, at fans fra Saint-Etienne hurtigt var at finde på banen efter det sidste spark. Et hav af romerlys blev herefter kastet afsted mod spillerne.

TV-optagelser viser desuden, at spillere og andet personale trådte hostende ind i spillertunnellen på grund af politiets tåregas. Det skriver AFP.

Det er uvist, om nogen er kommet alvorligt til skade under optøjerne.

Politiet forsøgte med skjold at holde ro på optøjerne, men det var ikke ligefrem en nem opgave. Foto: JEAN-PHILIPPE KSIAZEK/Ritzau Scanpix

