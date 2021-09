Skandaløse scener: Fransk kamp blev afbrudt

Kaos udskød anden halvleg i derbyet mellem Lens og Lille i franske Ligue 1.

Tilhængere på Stade Bollaert-Delelis løb på banen i pausen, da flere fans hos de to rivaler var mere interesseret i at provokere hinanden end at få anden halvleg i gang til tiden.

Det ene felt blev invaderet af tilhængere, og politiet måtte ind på banen for at stoppe balladen.

Anden halvleg blev fløjtet i gang en halv time senere end planlagt, skriver franske RMC Sport.

Foto: Pascal Rossignol/Ritzau Scanpix

Foto: Francois Lo Presti/Ritzau Scanpix

Foto: Pascal Rossignol/Ritzau Scanpix

Foto: Francois Lo Presti/Ritzau Scanpix

Foto: Francois Lo Presti/Ritzau Scanpix

I seneste måned blev kampen mellem Nice og Marseille i Ligue 1 også afbrudt, da fans stormede banen.

Kampen blev ikke genoptaget. Det har fået disciplinærinstansen i Frankrig til at fratage hjemmeholdet Nice to point. Opgøret skal spilles færdig i oktober.