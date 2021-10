Skandaløse scener: Fransk kamp blev udsat

Fansene vil have træner Claude Puel fyret i AS Saint-Étienne, og protesten udsatte fredagens ligakamp på voldsom vis

Det buldrer og brager i den franske traditionsklub AS Saint-Étienne.

Holdet lå sensationelt sidst i Ligue 1 efter 10 runder med bare fire point, og fredag aften kammede utilfredsheden over for de grønblusede fans.

Inden opgøret mod Angers protesterede Saint-Étiennes tilhængere mod tilstanden i klubben og særligt cheftræner Claude Puel.

Det gjorde de franske ultras ved at dænge grønsværen fuldstændig til i røgbomber, romerlys og andet fyrværkeri.

Foto: Philippe Desmazes/Ritzau Scanpix

Derfor blev kampen, der skulle være begyndt klokken 21, udskudt. Kampens dommer, Antony Gautier, beordrede hurtigt spillerne i omklædningsrummene på grund af fare.

Også fordi det alligevel ikke var muligt at spille fodbold i al røgen og fordi, der var brændt hul i nettet på det ene mål...

Det var 5-1-nederlaget til Strasbourg i seneste spillerunde, der fik bægeret til at flyde over for de mest hardcore Saint-Étienne-fans, der krævede Claude Puels afgang inden 24 timer.

Claude Puel er ikke en populær mand i Saint-Etienne. Foto: Philippe Desmazes/Ritzau Scanpix

Det afviste træneren pure over for franske medier og påpegede, at han havde været i klubben i to år og fortsat havde et job at udføre.

Derfor tog en gruppe fans altså sagen i egen hånd fredag aften med skandaløse scener til følge...

Kampen blev sat i gang klokken 22.00 med en times forsinkelse.

Saint-Étienne-fansene fik en smule oprejsning, idet værternes indskiftede Mickael Nade udlignede til slutresultatet 2-2 dybt inde i tillægstiden på Stade Geoffroy Guichard.

AS Saint-Étienne er stadig sidst i Ligue 1 på trods af det ene point mod Angers.