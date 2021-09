Skandaløse scener: Vanvid får voldsomme konsekvenser

Den franske fodboldliga har fundet en dato til opgøret mellem Nice og Marseille, der i august blev afbrudt på grund af tumult mellem spillere og fans.

Opgøret skal spilles om fra start, og der er fundet plads i kalenderen den 27. oktober, lyder det fra Ligue 1.

Nice var hjemmehold, da skandalekampen, som aldrig blev genoptaget, løb af stablen 22. august, men når de to mandskaber skal mødes igen, bliver det på neutral grund og uden tilskuere.

Det er en del af den dom, disciplinærsinstansen i det franske ligaforbund afsagde i sidste uge.

Her blev det også slået fast, at Nice får frataget to point - det ene dog betinget af, at en lignende situation opstår igen.

Nice førte opgøret den 22. august med 1-0 på et mål af den danske angriber Kasper Dolberg, da kampen blev afbrudt med et kvarters tid igen.

Artiklen fortsætter under billederne ...

Foto: Eric Gaillard/Ritzau Scanpix

Foto: Jonathan Moscrop/Ritzau Scanpix

Foto: Jonathan Moscrop/Ritzau Scanpix

Det var ved et hjørnespark til Marseille, at Dimitri Payet blev ramt af en flaske kastet fra afsnittet med Nice-fans. Han kastede flasken retur, og så eskalerede det hele.

Flere fans kom ind på banen, og der opstod håndgemæng både mellem fans og spillere og spillerne fra de to hold.

Kampen var afbrudt i over en time, og da Nice og dommeren var klar til at genoptage spillet, nægtede Marseille at spille videre.

Nu skal kampen altså spilles om, og Nice er desuden blev dømt til at spille tre hjemmekampe uden tilskuere på lægterne på grund af optøjerne.

Det er endnu ikke besluttet, hvor omkampen skal spilles.

Marseilles Payet og holdkammeraten Alvaro Gonzalez har fået henholdsvis én og to spilledages karantæne, mens Marseille-assistenttræner Pablo Fernandez er udelukket for resten af sæsonen for at slå en Nice-fan.