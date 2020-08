Skilles efter 15 år

Så ruller 2. division igen, og Ekstra Bladet sender samtlige 14 kampe i hver eneste runde. Køb adgang her (+) for kun 49 kroner om måneden.

Siden han var 13 år har amerikanske Nike sponsoreret den brasilianske fodboldstjerne Neymar, men efter 15 års samarbejde, så er en af sportshistoriens mest spekatakulære sponsoraftaler overraskende nok et overstået kapitel.

- Neymar Jr er ikke længere en Nike-atlet pr. 31 . august 2020, skriver Nike ifølge brasilianske UOL.

Ifølge UOL handler det om, at Neymar ganske enkelt har krævet flere penge for at skrive under på en kontraktforlægelse.

Mediet beskriver, hvordan Neymar i sin seneste Nike-aftale havde adskillige lækre bonusser. Således ville det give ham 6,25 millioner kroner for at vinde Ballon d'Or første gang, mens det efterfølgende ville give ham det dobbelte anden gang, 18,75 millioner kroner tredje gang og det firedobbelte fra fjerde gang og frem.

Derudover var der bonus for at vinde VM, for at blive topscorer og bedste spiller, og det samme ved OL, og det selvfølgelig udover basisbetalingen, der tidligere har været vurderet til 655 millioner kroner over 11 år.

Siden Neymar som 13-årig var på besøg i Real Madrid har han haft Nike som personlig sponsor



Også på det brasilianske landshold spiller de i Nike. Foto: Siphiwe Sibeko/Ritzau Scanpix

Franske RMC Sport peger på, at Neymars nej er en enorm skuffelse for Nike, og tyske Bild forklarer, at Neymar nu rykker over til Puma.

Neymar er i øjeblikket på ferie efter nederlaget i Champions League-semifinalen mod Bayern München sidste uge, og brasilianerens farvel til Nike puster også til rygter om hans klubfremtid.

At spille i Paris SG var således et perfekt match, da franskmændene også har Nike som sponsor.

Mens kontrakten med Nike nu er udløbet, så løber kontrakten med Paris SG frem til 2022.

Og Nike er på trods af Neymars exit ikke uden fodboldstjerner i folden. De har således stadig navne som Cristiano Ronaldo, Kylian Mbappé, Raheem Sterling, Kevin de Bruyne, Luka Modric og Virgil van Dijk i stalden.

Senest har Neymars sportslige rådgiver været ude at fortælle, at Neymar ikke skal skifte klub, men tværtimod er der gode chancer for, at både Cristiano Ronaldo og Lionel Messi kommer til PSG, som du kan læse LIGE HER.

Watts dom: Trist dag for Formel 1

Se også: Rig på Instagram: 8,1 mio kroner pr. foto