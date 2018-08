Skøre billeder: Verdens dyreste teenager gentager historisk mål

En aktion i kampens overtid lørdag mellem Guingamp og Paris Saint-Germain har fået fodboldnørder, fans og andet godtfolk til at måbe godt og grundigt.

19-årige Kylian Mbappé gled uforstyrret igennem i venstre side af Guingamps straffesparksfelt for at vippe bolden elegant over den tidligere Randers-målmand Karl-Johan Johnsson. I øvrigt på fint oplæg fra Neymar.

Dermed sikrede den 19-årige verdensmester endegyldigt PSG sejren på 3-1, efter han som indskifter i øvrigt også havde scoret til 2-1.

Det var ikke det faktum, at Mbappé scorede for PSG, der efterfølgende har fået folk til at glemme, at de har munden åben.

Det er mere måden, som Arvid Müller engang skrev.

For målet var allerede scoret.

Af Ronaldinho. For 15 år siden.

Også for Paris Saint-Germain, også i den hvide udebanetrøje, også mod Guingamp.

Det er næsten ikke til at tro.

Men PSG har hjulpet. De har fundet tv-klippet af den brasilianske magiker frem fra arkivet, støvet videomaskinen af og klippet det samme med Mbappés mål.

Det er opsigtsvækkende, hvor meget de to mål minder om hinanden. De 15 års forskel på trods.

Ronaldinhos mål var bedre. Det skal være sagt med det samme.

Han modtog bolden tidligt på Guingamps banehalvdel, spillede hurtigt et-to med en medspiller, der sagtens kunne være Jerome Leroy (men vi er ikke sikre), flagrede videre alene med flere Guingamp-spillere omkring sig, prikkede den over en modstander, der forsøgte en glidende tackling, stormede ind i feltet, begik en lynhurtig husmandsfinte på en prisgivet modstander og prikkede den over målmanden.

Siden blev det kåret til årets mål i den franske liga, og Ronaldinho blev solgt til FC Barcelona.

Her udviklede han sig yderligere og blev siden kåret som verdens bedste fodboldspiller.

Der er Mbappé ikke endnu. Han er verdensmester som Ronaldinho. Og så er han yngre, end Ronaldinho var, da denne nåede det ultimative i karrieren.

Med sine præstationer for både Monaco, PSG og det franske landshold har teenageren Mbappé allerede vist, at han meget vel kan gå hen og blive en større stjerne, end Ronaldinho var.

