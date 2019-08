Skræk-aften: Dansk stjerne savet over i Frankrig

Joachim Andersen gjorde ikke god figur, da Lyon led et skuffende nederlag til Montpellier mandag

En rædderlig indsats fra Joachim Andersen var stærkt medvirkende til, at Lyon mandag led nederlag i Montpellier.

Danskeren blev kvitteret med en karakter på blot 2 ud af 10 fra franske L'Équipe for sin indsats.

Der var nemlig ikke meget, der lykkedes for danskeren i Ligue 1-opgøret, der blev tabt 1-0.

Joachim Andersen var mere end udfordret i mandagens kamp mod Montpellier. Foto: Pascal Guyot/Ritzau Scanpix

Andersen var på hælene over for modstandernes franske angribere, Andy Delort og Gaëtan Laborde.

Den nyudnævnte landsholdsspiller begik oven i købet et straffespark mod slutningen af første halvleg, da han havde fat i trøjen på en modstander.

Den store chance formøblede Montpelliers Delort dog, da han sparkede på stolpen ved forsøget fra de 11 meter.

En L'Équipe-journalist, Ekstra Bladet har snakket med, har sagt, at Andersen sågar havde fået bundkarakteren 1, hvis Montpellier havde scoret på det pågældende spark.

Andersen blev hentet til Lyon denne sommer som den dyreste danske fodboldspiller. Privatfoto

Lyons cheftræner, Sylvinho, er dog ikke bekymret for den 23-årige dansker.

- Jeg er ikke bange på Joachims vegne. Han har brug for tid til at falde til, sagde den brasilianske træner på et pressemøde.

Sylvinho udpeger også de Montpellier-angribere, Delort og Laborde, som værende afgørende for Lyons overmænd.

- Modstandernes to angribere arbejdede en masse. De lange bolde til dem gjorde det svært for os, tilføjede Lyon-træneren.

Kun 11 gange har den franske avis stukket den maksimale karakter på 10 ud.

Dyreste dansker

Joachim Andersen blev den dyreste danske fodboldspiller nogensinde, da han skiftede til Lyon denne sommer.

Prisen løb op i sammenlagt 224 millioner kroner, da han blev hentet ind fra italienske Sampdoria.

Lyon-danskeren har ellers startet fornuftigt for sidste sæsons bronzevindere.

Andersen har spillet fuld tid for Lyon, og inden mandagens opgør var der endnu ikke scoret imod ham og klubben i den bedste franske række.

