Skræk-skade: Neymar båret fra banen

Det lignede på mange måder en fremragende dag på kontoret for Neymar og resten af PSG-holdet, da de hen mod slutningen af Ligue 1-kampen søndag førte 2-1 mod Saint-Étienne og var en mand i overtal.

Tingene tog dog en uheldig drejning for Neymar, da han efter 83. minutter vrikkede om på anklen.

PSG-stjernen blev efter en dribletur tacklet bagfra, og var uheldig med at træde skævt ned på anklen.

Brasilianeren var tydeligt i store smerter og måtte bæres fra banen på en båre.

Der er ikke kommet nogle officielle udmeldinger omkring, hvad omfanget af den grimme skade er endnu.

Han forlod siden stadion ved hjælp af krykker.

- Disse tilbageslag er desværre en del af atleters liv.

- Jeg kommer bedre og stærkere tilbage, skriver Neymar på Twitter.

Assist-amok

Lionel Messi, der har været meget udskældt for sine præstationer siden skiftet fra FC Barcelona i sommer, lagde op til alle parisernes tre mål i kampen.

Den brasilianske midterforsvar Marqinhos stod for to af målene, mens Ángel Di María scorede et enkelt.

Sergio Ramos fik i øvrigt sin debut for PSG hele fem måneder, efter han skiftede til den franske hovedstad.

