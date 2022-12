Skred, før kampen var slut

Onsdag aften stjal Neymar igen overskrifterne i Paris.

Og nok engang var det på grund af den brasilianske verdensstjernes hang til drama og skuespil på grønsværen ...

Neymar fik nemlig to gule kort på to minutter, da Paris Saint-Germain på dramatisk vis slog Strasbourg i den franske Ligue 1.

Det andet gule kort fik Neymar, fordi han på horribel facon forsøgte at filme sig til et straffespark med en halv time igen af opgøret.

Ingen kontakt. End ikke i nærheden. Foto: Julien de Rosa/Ritzau Scanpix

Neymar stoppede dog ikke i omklædningsrummet, efter at rutinerede Clement Turpin havde sendt sydamerikaneren i bad.

PSG-stjernen skred direkte ud i bilen og forlod Parc des Princes.

En handling, som PSG-chefen Christophe Galtier havde fuld forståelse for.

- Ja, Neymar forlod stadion inden kampens afslutning. Du må forstå hans frustration. Han havde brug for at lufte sin vrede, sagde Christophe Galtier til Canal + Foot efter opgøret.

PSG-træneren forsøgte ikke at forsvare Neymars sølle forsøg på at filme, men Galtier mente derimod, at brasilianerens første advarsel var hårdt dømt. Her fik Neymar et gult kort for at ramme Adrien Thomasson med en hånd i ansigtet efter at være driblet forbi ham.

Marchordre til Neymar. Det tog han bogstaveligt Foto: Sarah Meyssonnier/Ritzau Scanpix

Til Neymars 'forsvar' skal det nævnes, at han leverede en sublim assist til landsmanden Marquinhos samt en uovertruffen elastico inden det røde kort. Det er vel meget sigende ...

Hvorom alting er, så var udvisningen Neymars femte siden debuten i den franske hovedstad i 2017-2018-sæsonen. Det har ingen andre præsteret ifølge L'Équipe.

PSG fører komfortabelt Ligue 1 med otte point ned til Lens, der dog har en kamp i baghånden.

Paris Saint-Germain og Lens tørner sammen 1. januar. Et topbrag, der ikke får deltagelse af Neymar ...