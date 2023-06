Slutter af med stor nedtur

Det blev til lidt af en fuser af en afskedsfest, da Paris Saint-Germain lørdag skulle sige farvel til Lionel Messi og Sergio Ramos i sæsonens sidste kamp.

Hjemme mod Clermont kom PSG ellers foran 2-0 - blandt andet takket være et mål af Ramos - men så gik det altså galt for hovedstadsklubben.

Clermont fik vendt kampen på hovedet og kunne rejse fra Paris med en 3-2-sejr i bagagen.

Paris Saint-Germain havde allerede inden kampen sikret sig det franske mesterskab, men ender med at slutte med blot et enkelt point ned til Lens på andenpladsen.

Torsdag lød det fra PSG-træner Christophe Galtier på et pressemøde, at lørdagens kamp ville blive Messis sidste for klubben. Det blev dog først endeligt bekræftet på klubbens egne kanaler kort før kickoff mod Clermont.

Fredag blev det meldt ud, at også Sergio Ramos forlader PSG efter denne sæson. Den spanske forsvarsveteran har kontraktudløb ved udgangen af juni, og aftalen bliver altså ikke forlænget.

Ramos fik som nævnt sagt farvel med en scoring, da han et kvarter inde i kampen pandede bolden ind til 1-0. Fem minutter senere scorede Kylian Mbappe på et straffespark, og PSG så ud til at have sat kurs mod en sejr.

Men Clermont ville det altså anderledes. Allerede ved pausen var der blevet udlignet, og små 20 minutter inde i anden halvleg scorede Grejohn Kyei til slutresultatet 3-2.