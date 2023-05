Smed Arsenal mesterskabet på grund af hende?

Det trak stor opmærksomhed, da tv-personligheden Kim Kardashian var på lægterne til Arsenals hjemmekamp mod Sporting Lissabon i Europa League.

Arsenal endte med at tabe knockout-kampen efter straffespark, og efterfølgende er det gået stødt ned ad bakke for London-klubben.

Fire sejre, tre uafgjorte og tre nederlag er det blevet til, efter Kardashian besøgte Emirates Stadium, og det blev bemærket i CBS-sportsstudiet efter klubbens nederlag til Nottingham Forest i weekenden, der endegyldigt sendte mesterskabet til Manchester.

Kim Kardashian overværede kampen mellem Arsenal og Sporting med sin søn Saint. Foto: David Klein/Ritzau Scanpix

Med et glimt i øjet snakkede de i studiet om 'Kardashian-forbandelsen', der spolerede Arsenals mesterskabschancer, og der er da også en håndfuld fans, der ironisk skyder skylden på tv-personligheden på Twitter.

Det var en gruppe skuffede Arsenal-spillere, der måtte sande, at mesterskabet røg til Manchester, efter deres nederlag til Nottingham Forest. Foto: Carl Recine/Ritzau Scanpix

Arsenal er dog ikke det eneste hold, der har oplevet en resultatmæssig nedtur, efter Kim Kardashian har været forbi.

Den franske storklub Paris Saint-Germain tabte deres første hjemmekamp i Ligue 1 i 715 dage, da Kardashian så kampen mellem PSG og Rennes.

Den efterfølgende hjemmekamp tabte PSG også til Lyon, og holdet måtte også sande et nederlag til Lorient på hjemmebane en måned senere.

Lionel Messi og co. er dog ikke havnet i samme resultatmæssige krise som Arsenal, og de mangler blot et enkelt point i holdets næste to kampe for at sikre det franske mesterskab.