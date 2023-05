Smidt af holdet: Nægtede at spille med regnbuenumre

Adskillige spillere fra den franske fodboldklub Toulouse var ikke en del af holdets kamptrup til søndagens hjemmebanekamp mod Nantes, fordi de ikke ville tage del i den kampagne mod homofobi, som skulle afvikles i forbindelse med kampen.

Det oplyser Toulouse i en pressemeddelelse.

- Nogle af spillerne fra vores professionelle hold har givet udtryk for deres ønske om, at deres image ikke kædes sammen med regnbueflaget, som repræsenterer LGBT-bevægelsen, skriver fodboldklubben.

- Med respekt for spillernes individuelle valg - og efter adskillige samtaler - har Toulouse besluttet sig for ikke at inkludere disse spillere i dagens kamp.

Kampagnen indebar, at kampens spillere skulle spille med en særlig trøje, hvor spillernumrene bag på trøjen var farvet i regnbuens farver.

Allerede inden kampen skrev marokkanske Zakaria Aboukhlal, forsvarsspiller for Toulouse, at han ikke ville være en del af kampen.

Annonce:

- Jeg har truffet den beslutning, at jeg ikke kommer til at tage del i kampen i dag, skrev han på det sociale medie Twitter.

- Respekt er en værdi, som jeg sætter stor pris på. Det gælder andre mennesker, men det gælder også respekt for mine egne personlige overbevisninger.

- Derfor synes jeg ikke, jeg er den mest passende person til at tage del i denne kampagne.

Eric Roy, som er cheftræner for Stade Brestois, der ligesom Toulouse spiller i Frankrigs øverste division, Ligue 1, siger, at kampagnen ikke skulle være blevet afholdt, mens sæsonen er ved at lakke mod enden. Klubber risikerer ifølge ham at stå midt i en kamp om nedrykning uden at være i stand til at bruge nøglespillere, som potentielt ikke vil deltage i kampagnen.

- Planlægningen af denne her dag mod homofobi er katastrofal, siger Eric Roy.

- Man kan jo se, at der er spillere, som har et problem med det. Alle har ret til at udtrykke deres holdninger. For mit eget vedkommende har jeg intet problem med det. Men der er spillere, som kan have et problem med det.

Hvordan skal det fejres "når" AGF vinder det danske mesterskab i fodbold? Det giver festkongen Jean von Baden, Michael 'Jøden' og Aarhus' borgmester, Jacob Bundsgaard, deres bud på i 'Sladderligaen'