Snyder Chelsea: Køber VM-stjerne for 225 millioner kroner

Aleksandr Golovin var forrygende til VM og er nu overraskende skiftet til AS Monaco for 225 millioner kroner

Han har været rygtet til både Chelsea og Barcelona denne sommer, men fredag har den 22-årige russiske VM-stjerne Aleksandr Golovin i stedet skrevet under på en fem-årig aftale med franske AS Monaco, hvor han får trøje nummer 17.

– Jeg er meget glad for at skrive under med Monaco. Det er et nyt eventyr for mig med mine ambitioner. Nu ser jeg frem til at møde trænerteamet og mine nye holdkammerater, siger Golovin til klubbens hjemmeside.

L’AS Monaco est très heureux d’annoncer la signature d’Aleksandr Golovin en provenance du @pfc_cska pour 5 ans, jusqu’en juin 2023 ! #WelcomeToMonaco pic.twitter.com/naZRMtN4EC — AS Monaco (@AS_Monaco) 27. juli 2018

Flere medier fortæller, at franskmændene betaler 225 millioner kroner til CSKA Moskva for den offensive midtbanespiller, der imponerede ved VM.

- Vi er meget glade over Aleksandr Golovins ankomst. Han er en talentfuld ung spiller, der var meget imponerende til VM, men vi har fuldt ham i lang tid.

- Trods stor konkurrence fra store klubber i Europa har Aleksandr valgt Monacos sportslige projekt, som vil tilbyde ham de bedste forudsætninger for at lykkes, siger Monacos vicepræsident Vadim Vasilyev.

Golovin scorede et drømmemål i VM-åbningskampen mod Saudi Arabien og brillerede også med to assists og ved at være en af de længst løbende spillere i hele turneringen.

