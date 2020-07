Solgt efter 17 timer i klubben

1. juli åbner sommerens transfervindue, hvilket markerer et døgn i fodboldens verden, hvor mange planlagte transfers går igennem.

Det gælder eksempelvis franske Pape Gueye, der skiftede fra barndomsklubben Le Havre til Watford efter en aftale, der har ligget fast siden januar.

Helt ligetil har sagaen omkring Gueye dog ikke været sidenhen.

Allerede klokken 17 samme dag kunne man nemlig se den 21-årige franskmand iført en Marseille-trøje på sin Instagram-profil med den forvirrende tekst:

'Meget glad og stolt over at offentliggøre min signatur med L'Olympic de Marseille de kommende fire år'.

Ifølge Mirror blev Gueye 'dårligt rådgivet' i forbindelse med sit skifte til det engelske hold, hvilket har fået spilleren til at tvinge et kontraktbrud frem.

Sådan så det ud, blot timer efter Pape Gueye officielt var Watford-spiller. Foto: Guillaume Ruoppolo/OM/Getty Images

Kræver penge

Angiveligt skulle Gueye ikke være tilfreds med sine 45.000 pund om måneden, svarende til en månedsløn på 372.000 kroner.

Hans nye agent har meddelt, at Gueye siden april ikke har villet slutte sig til Watford-mandskabet.

Tilfredse er Watford selvsagt heller ikke med forløbet, og de kræver nu, af Marseille disker op med 2,7 millioner pund, altså 22,3 millioner kroner, for den fejlslagne transfer.

Det ville i så fald være nok til at købe spilleren ud af sin kontrakt, melder Watford.

Selv for Watfords standarder ville det være flot købmandsskab, hvis de tjener stort på Gueye, tager man det kaotiske forløb i betragtning.

Tidligere har netop Watford eksempelvis solgt Richarlison for 372 millioner kroner til Everton, efter de selv smed 91 millioner for ham 11 måneder tidligere.

Marseille vil til gengæld nok argumentere for, at de ikke er forpligtet til at betale en overgangssum for Gueye.

Pape Gueye er født i Paris-forstaden Montreuil, men har tørnet ud for Le Havre gennem sin karriere.

