Solgt fra Superligaen: Nu slår han superstjerner

Begge klubber gjorde et kup, da FC Nordsjælland i juli solgte guldfuglen Kamaldeen Sulemana til franske Rennes.

Superligaklubben modtog rekordstore 150 millioner kroner for ghaneseren, og efter en lidt tøvende sæsonstart får den franske klub også valuta for pengene.

I den netop offentliggjorte liste fra Whoscored.com over de formstærkeste spillere i de de fem største europæiske ligaer stormer Kamaldeen Sulemana ind på en andenplads lige bag Mohamed Salah. Liverpool-angriberen smadrede søndag Manchester United med et hattrick i 5-0-sejren på Old Trafford.

Og mere imponerende, så distancerer den tidligere Superliga-spiller Karim Benzema (Real Madrid) og Robert Lewandowski (Bayern München) til tredje og fjerdepladsen.

Listen fra Whoscored.com

Whoscored.com opgør listen på baggrund af karakterer i de seneste seks spillede kampe. For at være på listen skal spilleren have spillet to af de seneste tre kampe og seks af de seneste otte ligakampe.

I alt har Kamaldeen Sulemana spillet 11 Ligue 1-kampe for Rennes siden transferen. Han er startet på banen otte gange og har scoret fire mål.

'Kamaldeen Sulemana har let taget fransk fodbold med storm. Teenageren har været enestående for Rennes. Han var ikke i stand til øge sin scoringer eller assists mod Strasbourg i weekenden. Han lavede tre nøgleafleveringer og havde et skud på mål, mens han fuldførte fem driblinger', skriver Whoscored.com.

Rennes har vundet de seneste tre kampe i ligaen. Senest 1-0 over Strasbourg. Holdet er på femtepladsen og møder søndag Troyes fra tabellens nederste halvdel.

