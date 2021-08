Sort skærm truer: Danske tv-seere kan gå glip af Messi-debut

I flere år har de danske tv-seere kunne følge den franske Ligue 1 på NENT's tv-stationer på TV3 Sport og deres streamingtjeneste Viaplay. NENT's aftale om den franske bedste række udløb dog inden den nystartet sæson.

Derfor er der ikke nogen tv-stationer i Danmark, der på nuværende tidspunkt har rettighederne til at vise Lionel Messi, der fremover skal tørne ud for den franske storklub Paris Saint-Germain.

Sportschef hos NENT Group, Kim Mikkelsen, bekræfter til Ekstra Bladet, at de ikke længere råder over rettighederne til den franske liga, men derudover har han ikke nogen kommentarer til, om NENT prøver at få fat i rettighederne igen efter Messis skifte til Ligue 1.

- Vi kommenterer ikke rettigheder, som vi ikke har. Og vi har ikke rettighederne til den franske liga, eftersom vores aftale udløb i sommer, lyder det fra Kim Mikkelsen i et skriftligt svar.

Heller ikke TV2 eller Discovery, som også er indehavere af fodboldrettigheder herhjemme, har nogen kommentarer til situationen.

Lionel Messi landede tirsdag i Paris. Han fik allerede i lufthavnen en varm modtagelse af PSG's fans. Foto: Sameer Al-Doumy/Ritzau Scanpix

Kan gå glip af Messis debut

Det ser dermed ud til at de danske tv-seere kommer til at gå glip af Messis debut, der allerede kan ske på lørdag, når PSG hjemme på Parc des Princes tager imod Strasbourg FC.

Der er dog mulighed for at se de franske Ligue 1-kampe, hvis man har en bruger på bettinghjemmesiden Bet365, det kræver dog, at man har penge på sin spilkonto.

Lionel Messi vil blive præsenteret onsdag formiddag på PSG's stadion Parc des Princes, hvor klubben har inviteret til pressemøde.