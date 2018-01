Sparkede spiller - nu reagerer skandaledommer

Verdens mest omtalte dommer, Tony Chapron, siger ikke bare undskyld.

Skandaledommeren har bedt Det franske Fodboldforbund om at få trække det andet gule kort tilbage, som vil annullere det røde kort og den efterfølgende karantæne til Nantes-spilleren, Diego Carlos.

Efter at have set TV-billeder af weekendens mest omtalte situation i fodboldverdenen fra opgøret Nantes-Paris SG i Ligue 1 har dommer Tony Chapron haft travlt ved håndvasken.

Han har sendt en erklæring til nyhedsbureauet AFP, hvor han forsøger at forklare, hvorfor han først sparkede ud efter hjemmeholdets brasilianske forsvarsspiller for bagefter at give ham en advarsel, som viste sig at være Diego Carlos' anden i opgøret, så det gule kort blev vekslet til et rødt.

TV-billederne af episoden har fra flere vinkler påvist, at det var et meget hændeligt uheld, at Nantes-spilleren trådte dommeren ned, da sidstnævnte krydsede ind foran ham.

- Jeg reagerede dårligt ved at flytte mit ben mod spilleren, lyder det erklæringen, hvor dommeren forklarer, at han i styrtet mærkede stærke smerter som følge af en nylig skade,

- I en rapport til Disciplinærudvalget har jeg efter at have set TV-billederne bedt om at kunne trække den anden advarsel tilbage.

Det sidste vil Tony Chapron snart få lejlighed til at gentage, når han onsdag efter planen skal have foretræde for Disciplinærudvalget i stedet for at dømme Ligue 1-kampen, Angers-Troyes.

Dommeren er straks blevet suspenderet, og det vil han være, indtil sagen er afgjort.

- Handlingen var uacceptabel. Mere kan jeg ikke sige, lyder det fra Fodboldforbundets teknisk direktør Pascal Garibian, som alligevel er citeret for at sige følgende:

- Det var dårlig at reagere i faldet med at miste kontrollen over sine følelser.

