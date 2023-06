Spiller overfaldet af fan: Fik hjernerystelse

Det var en skæbnesvanger kamp for begge mandskaber.

Bordeaux var pisket til sejr for at have muligheden for at rykke op i Ligue 1. Omvendt kunne Rodez med tre point på kontoen potentielt sikre sig overlevelse i den næstbedste række.

Men fredagens Ligue 2-kamp mellem de to ovenstående klubber fik en voldsom og tragisk afslutning.

Efter 22 minutter bragte Rodez' Lucas Buades gæsterne foran. Buades løb til baglinjen og fejrede scoringen med en hilsen til et kamera.

En arrig Bordeaux-fan løb dernæst ind på banen og skubbede hårdt til Buades, der sammen med holdkammeraten Wilitty Younoussa faldt til jorden.

Se episoden her.

Både Lucas Buades og Wilitty Younoussa lå på græsset og ømmede sig efter overfaldet. Foto: Thibaud Moritz/Ritzau Scanpix

Værst gik det ud over Lucas Buades, der dog selv var i stand til at gå fra banen efter at have modtaget lægebehandling.

Kampen blev afbrudt og spillerne gelejdet tilbage til omklædningsrummet.

Her sad de i over en halv time, før kampens dommer, Nicolas Rainville, officielt meldte ud, at kampen var helt aflyst.

Begrundelsen var, at Lucas Buades var blevet kørt til hospitalet med en hjernerystelse.

Det vides endnu ikke, om kampen genoptages en anden dag, skal spilles helt om, eller om Bordeaux bliver taberdømt.

Det franske fodboldorgan LFP har meldt ud, at et disciplinærudvalg mødes mandag for at diskutere sagen.