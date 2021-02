Sprænger bombe på pressemøde

Cheftræner André Villas-Boas har sagt, at han vil forlade Marseille, efter at klubben hentede en spiller, som Villas-Boas ellers havde sagt nej til

Det er langt fra altid, at pressemøder inden en fodboldkamp er interessante.

Men tirsdag sprængte Marseille-cheftræner André Villas-Boas lidt af en bombe til sit pressemøde.

Den 43-årige portugiser fortalte, at han agter at forlade Ligue 1-klubben, hvilket han har givet ledelsen besked om.

- Jeg har afleveret min opsigelse og sagt, at jeg ikke var enig i den sportslige retning, siger Villas-Boas inden Marseilles kamp onsdag mod Lens ifølge Le Parisien.

- Jeg vil ikke have noget fra Marseille. Jeg vil ikke have penge.

Træneren er klar til at tage sit gode tøj og gå fra den franske klub. Foto: Christophe Simon/Ritzau Scanpix

André Villas-Boas havde sagt, at klubben ikke skulle hente Olivier Ntcham i Celtic. Alligevel blev midtbanespilleren dog præsenteret mandag aften.

- Han er en spiller, jeg sagde nej til. Han var ikke på vores liste.

Opsigelsen er dog ikke endegyldig.

- Ledelsen har bedt mig om lidt tid. Det kan jeg godt give dem. Jeg har stor respekt for Frank (Frank McCourt, Marseilles ejer, red.).

- Jeg venter på et svar. Hvis det bliver et nej, fortsætter jeg. Jeg er bundet til en kontrakt, og jeg er altid ansvarlig for resultaterne for det her hold, siger han ifølge franske Le Pocheen.

I seneste måned fortalte Andre Villas-Boas, at han ville forlade klubben, når hans kontrakt udløber efter denne sæson.

