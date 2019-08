Stærke scener: - Skrid med dig, Neymar

Neymar er på vej til et klubskifte, og søndag aften rasede PSG-fans over verdens dyreste spiller, der var helt ude af truppen til sæsonpremieren

- Forhandlingerne er længere fremme end tidligere, men der er ingen aftale. Vi må se, hvad der sker. Alle skal have deres fremtid på plads. Vi vil have afklaring over situationen. Det er vigtigt at få det hurtigt afklaret, og vi er ikke klar til at se Neymar i Ligue 1 lige nu.

Sådan lød det fra Paris SG-sportsdirektør Leonardo lørdag aften - dagen før sæsonpremieren mod Nimes, hvor han slog fast, at Neymar ikke ville være med i truppen til åbningskampen.

Og her til aften vandt PSG så med 3-0 på hjemmebane, og det var helt Neymar.

Værd at bemærke var det dog, at fansene også tog stilling i sagen.

En gruppe fans havde medbragt et skilt med teksten 'Neymar, casse toi' eller 'Neymar, skrid med dig' som man kunne oversætte det til fan-dansk.

Cavani og Mbappé scorede begge i 3-0-sejren - di Maria scorede det sidste: Fotos: Franck Fife/Ritzau Scanpix

Andre fans havde ifølge AS skilte med, der sammenlignede Neymar med prostituerede, mens der også var skilte, hvor Neymar blev betegnet som 'den mest ulækre spiller i PSG-historien'.

Ligeledes skulle den lokale avis Le Parisien have interviewet adskillige fans foran stadion, der er skuffede over Neymar. Og på stadion lød flere sange også, at 'Neymar er søn af en luder'.

PSG fans chanting “NEYMAR, SON OF A BITCH!” during their game.



Via: @Esp_Interativo pic.twitter.com/49164YVqHB — Brasil Football (@BrasilEdition) August 11, 2019

Det er kun to sæsoner siden, at Neymar meget kontroversielt skiftede for verdensrekordsummen 1,65 milliarder fra Barcelona til PSG.

Og netop Barcelona, men også Real Madrid menes at være favoritter til at overtage den nu 27-årige brasilianer, der har været ramt af mange skader i sin PSG-tid men også vundet et par mesterskaber.

