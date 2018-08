Stiktosset Chelsea-legende fyret efter raseri-udbrud

Gaetan Laborde fortsætter karrieren i Montpellier.

For små 40 millioner kroner har Girondins Bordeaux solgt sin 24-årige angriber til ligarivalerne.

Men det er hverken pris, klubber eller navn handlen vil blive husket for.

Det er fyringen af Gustavo Poyet, Bordeaux' karismatiske og iltre cheftræner fra Uruguay.

For det er bestemt ikke faldet i hans smag, at ledelsen i Bordeaux - uden hans viden og samtykke - valgte at gennemføre handlen med Laborde.

Det kom i den grad til udtryk torsdag aften, da Bordeaux havde kvalificeret sig til playoff-runden i Europa League-kvalifikationen med samlet sejr over ukrainske Mariupol.

På pressemødet efter kampen begyndte journalisterne at spørge til salget af Laborde, hvilket fik klubbens pressechef til at konstatere, at pressemødet var slut.

Hvis Poyet var muggen før, så var han nu officielt eddikesur.

- Det er mig der bestemmer, hvornår vi stopper. Kun mig!, tordnede han mod pressechefen, der vist forsvandt i et mussehul.

En skandale

Og derefter tog Poyet fat. For der var ting, der skulle siges.

- Nej, jeg er ikke glad. Det er en af de værste dage for mig i klubben. Hvad klubben har gjort med Gaetan Laborde er en skandale.

- Jeg tror, vi stopper her. Jeg sagde til klubben, at de ikke skulle lade ham smutte, før vi havde købt en anden. De har ikke hentet andre, og de lod ham gå. Jeg ankom 11.35 (torsdag formiddag, red.). Da var Laborde væk. Han var i Montpellier. Ingen havde fortalt mig noget, skummede Poyet foran pressen.

- Jeg skal tale med min agent og derefter træffe en beslutning. Jeg ved ikke, hvordan det kommer til at ende. Har jeg lysten til at fortsætte? Nej! De har gjort det her mod mig, mod spillerne og fansene.

- Jeg har brug for en forklaring fra klubben, fra ejeren eller præsidenten. De skal forklare sig fredag, og så må vi se, om jeg fortsætter eller ej. Kommer jeg til at sige op? Aner det ikke.

Mere sagde Poyet ikke, før han gik. Med stormskridt.

Ti minutter-langt møde

Han nåede dog aldrig selv at sige op. Den beslutning tog ledelsen for ham.

Man havde angiveligt forsøgt at hente Rangers' Alfredo Morelos. Men buddet var ifølge Steven Gerrard, manager i den skotske storklub, fornærmende. Så det blev ikke til noget.

Og så blev Laborde solgt.

Endnu har Girondins Bordeaux til gode officielt at bekendtgøre fyringen. Normalt velinformerede L'Équipe har dog fredag skrevet, at han er ude af vagten.

Ifølge sportsavisen mødtes Poyet med klubpræsident Stephane Martin fra morgenstunden. Et møde der varede ti minutter. De har næppe diskuteret startopstilling til weekendens kamp.

Gustavo Poyet nåede kun syv måneder i Bordeaux. Det lykkedes ham dog at styre de tidligere franske mestre og finalister i UEFA Cup'en til en sjetteplads i ligaen og dermed kvalifikation til Europa League denne sæson.

Han har tidligere stået i spidsen for Brighton, Sunderland, AEK Athen og Shanghai Shenhua.

