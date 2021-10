Stjerne berøvet af prostitueret

En spiller fra Paris Saint-Germain blev tirsdag aften udsat for et noget usædvanligt røveri.

Således skriver det franske medie 20 Minutes, at det drejer sig om den 32-årige argentinske midtbanespiller Ander Herrera, der blev berøvet, da han kørte igennem Boulogneskoven i det vestlige Paris - ikke langt fra PSG's hjemmebane, Parc des Princes.

Boulogneskoven har altid været associeret med letlevende damer, og det var da også en sådan, der var på spil, skriver flere franske medier. Eller retteligt en transseksuel prostitueret.

Hun skulle have sat sig ind i bilen, da Herrera holdt for rødt lys ved et fodgængerfelt, hvorefter hun truede ham til at udlevere sine værdier - en mobiltelefon og en pung med 200 euro i kontanter.

Foto: Franck Fife/Ritzau Scanpix

'Ifølge vores oplysninger var det ved 20-tiden, at politiet modtog et opkald vedrørende et tyveri af en pung. Offeret blev angiveligt overrasket, da han stoppede i et lyskryds på Allée de la Reine-Marguerite', skriver Le Parisien.

'En prostitueret udnyttede således, at bilen stoppede, og steg herefter ind i bilen for at stjæle en pung og en telefon, der befandt i bilen. Personen, der steg ind i bilen, krævede herefter at blive sat af på en specifik lokation, hvis spilleren ønskede at få telefonen tilbage'.

Spilleren havde angiveligt ikke andet valg end at acceptere dette krav. Ifølge Le Parisien fortalte spilleren således angiveligt politiet, at den uønskede passager holdt en genstand i hånden, som muligvis var et våben.

Han fik dog som lovet sin telefon tilbage, mens den prostituerede stak af med hans kontanter.