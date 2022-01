Stjerne i absurd optrin

Lilles midtbane-profil Renato Sanches var noget frustreret over at blive skiftet ud i kampen mod Marseille, og det gik udover hjemmeholdets fans, der fik en kontant hilsen

Der var dømt storbrag i den franske Ligue 1, da de forsvarende mestre LOSC Lille og ligaens nummer tre Olympique Marseille krydsede klinger søndag, hvor Renato Sanches endte med at trække overskrifter for at give langefingeren til en gruppe Marseille-fans.

Det skriver L'equipe.

Opgøret var i sig selv spillet med høj intensitet og dramatik.

Det svenske forsvarstalent Sven Botman stangede gæsterne i front efter 15 minutter.

Efter 32. minutter modtog Benjamin Andre sit andet gule kort på to minutter, og Lille blev reduceret til 10-mand.

Marseille havde svært ved at udnytte overtallet, men 15 minutter før tid lykkedes det alligevel tyrkiske Cengiz Ünder at udligne til kampens resultat 1-1.

Cengiz Ünder udlignede til 1-1 efter 75. minutters spil. Foto: Eric Gaillard/Ritzau Scanpix

I dommerens overtid skiftede Lille deres portugisiske stjerne Renato Sanches ud.

Det faldt ikke i god jord hos Sanches, og portugiseren var tydeligt frustreret.

Det fik en gruppe Marseille-fans til at råbe af Lilles midtbanespiller, og den 24-årige portugiser kvitterede med en lange finger op imod Marseille-fansene.

Om episoden får konsekvenser for Renato Sanches er endnu uvist, men den usportslige optræden bliver med garanti undersøgt af de franske fodboldforbund.

